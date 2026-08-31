Dos personas sobreviven tras caer a un guindo de 80 metros

Dos personas lograron sobrevivir después de caer a un guindo de 80 metros de profundidad, en un hecho que fue atendido por los equipos de emergencia.

La tragedia ocurrió en el sector de Tarbaca, específicamente en El Carmen.

Según la Policía de Tránsito, el conductor habría perdido el control, cayendo a este barranco.

“Un vehículo se precipita desde una altura de unos 60 metros. Al llegar al lugar, una unidad de soporte básico cercana a la zona nos indica que se encuentran dos personas dentro del vehículo. La Cruz Roja envía una unidad de soporte avanzado y un vehículo de rescate pesado también al sitio. Dichosamente, cuando llegamos, ambos ocupantes del vehículo se encuentran en una condición estable y probablemente van a ser remitidos a un centro médico para su valoración correspondiente”, manifestó Erick Quirós, de la Cruz Roja.

Los sobrevivientes fueron trasladados de inmediato a un centro médico para recibir la atención necesaria.