Un vehículo perdió el control y colisionó contra un poste del tendido eléctrico en el sector de La Puebla, San Pablo de Heredia. El hecho ocurrió en las últimas horas y fue captado por las cámaras de seguridad de la municipalidad local.

Ocupantes resultaron ilesos

Pese al fuerte impacto, los dos ocupantes del automóvil salieron ilesos. Fueron atendidos en el lugar por cuerpos de emergencia, pero no requirieron traslado a un centro médico.

Daños en tendido eléctrico

El choque provocó la caída de un poste del alumbrado público y afectó el fluido eléctrico en la zona, lo que generó cortes temporales. Las autoridades de tránsito investigan las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.