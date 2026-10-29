Encuentran a dos personas muertas: una dentro de carro en llamas y otra baleada

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Incendio de vehículo terminó con macabro hallazgo

Lo que inicialmente parecía una emergencia por el incendio de un vehículo terminó con el hallazgo de dos personas fallecidas en Sarapiquí, Heredia.

El incidente ocurrió en calle Santa Clara, en Las Horquetas, donde el Cuerpo de Bomberos recibió una alerta por un automóvil en llamas.

Cuando los equipos llegaron, encontraron un sedán completamente consumido por el fuego.

Al revisar el vehículo, descubrieron que una persona estaba sin vida en su interior.

Hallan otro cuerpo a pocos metros del carro

La escena se tornó aún más impactante cuando los equipos localizaron a una segunda persona fallecida a unos 20 metros del automóvil.

Según la información preliminar, esta víctima presentaba varios impactos de bala.

Oficiales de la Fuerza Pública permanecen en el lugar para atender la emergencia y resguardar la escena.

De momento, las autoridades no han esclarecido cómo ocurrieron los hechos ni qué relación podría existir entre ambas muertes.

El caso permanece en desarrollo y se actualizará conforme avancen las informaciones durante la noche y en las próximas horas.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.