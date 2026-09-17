Dos ondas tropicales afectarán al país en los próximos 3 días

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La onda tropical número 44 ingresará esta noche al país y la número 45 el domingo, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional.

Irana Katchan, meteoróloga, afirma que “las condiciones son muy favorables para fuertes precipitaciones, los montos podrían señalarse incluso mayores a lo que señalan”.

La Zona de Convergencia Intertropical traerá aguaceros al país al menos hasta mediados de la próxima semana.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre las zonas que podrían resultar más afectadas por las lluvias.