Dos mujeres y un hombre golpean brutalmente a una joven en plena carretera

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una joven es agredida en plena vía pública por dos mujeres y un hombre.

En las imágenes se observa cómo una de las mujeres participa en la agresión, mientras el sujeto golpea a la víctima en el abdomen con la rodilla y posteriormente le propina una patada en el rostro.

Según la información que acompaña el video, los hechos ocurrieron el sábado anterior en Cerbatana de Puriscal, en la provincia de San José.

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La agresión ocurrió a la vista de varias personas que se encontraban en los alrededores.

¿Qué provocó el incidente?

No se han dado a conocer detalles sobre alguna discusión o situación previa que pudiera haber desencadenado la agresión.

¿Qué hicieron las personas que estaban en el lugar?

En el sitio también se encontraban al menos dos hombres que, aparentemente, acompañaban a la víctima. Uno de ellos incluso fue amenazado por el atacante, pero no respondió a la agresión. Después de la golpiza, uno de los hombres ayudó a la mujer a levantarse y la retiró del lugar.

Indignación en redes sociales

Las imágenes generaron una ola de reacciones en redes sociales, principalmente por la violencia con la que fue atacada la mujer y porque la agresión ocurrió en un lugar público y frente a otras personas.