Dos mujeres quedan graves tras aparatoso accidente

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Accidente dejó a dos mujeres heridas

Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó a dos mujeres heridas la tarde de este miércoles en Buenos Aires de Puntarenas.

El incidente ocurrió a las 5:38 p. m., cuando, por razones que todavía no han trascendido, ambos vehículos colisionaron.

Tras el accidente, equipos de emergencia atendieron a las dos femeninas que viajaban en la motocicleta.

Una mujer quedó en condición crítica

Los cuerpos de emergencia valoraron a las afectadas en el lugar. Una de ellas presentaba una condición urgente, mientras que la otra se encontraba en condición crítica.

Una unidad básica de atención participó en la emergencia y trasladó a ambas pacientes a la Clínica de Buenos Aires para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias que provocaron la colisión ni sobre la identidad de las personas involucradas.

Las autoridades mantienen la atención del caso y se espera que las pacientes reciban valoración médica en el centro de salud.

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