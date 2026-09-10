Dos mexicanos toman fuerza en la lucha por la presidencia de la Comisión de Arbitraje

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La carrera por la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol entra en su recta final y todo apunta a que un mexicano será el próximo en ocupar el cargo, luego de que la federación redujera la lista de siete a cuatro candidatos.

Los internacionales son los mexicanos Miguel Ángel Chacón y José Luis Camargo, a quienes se suman los ticos Walter Quezada y Ricardo Cerdas, este último como una de las novedades de la lista. Chacón, de 49 años, estuvo a cargo del VAR en la Liga MX entre 2019 y 2026 y es el único de los aspirantes especializado en esta herramienta, mientras que Camargo presidió durante ocho años la Comisión de Arbitraje de Guatemala.

La Fedefútbol se tomará al menos una semana más antes de brindar una actualización, y este jueves se cumple ya un mes con la presidencia de la Comisión de Arbitraje vacante.