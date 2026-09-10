Dos jugadores del Saprissa terminaron con molestias en Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El partido de Copa Centroamericana ante Cartaginés le dejó dos jugadores lesionados al Deportivo Saprissa, quienes son duda para el juego ante Sporting el fin de semana.

Orlando Sinclair salió con molestias musculares al minuto 45, mientras que Iván Hernández recayó de su lesión y solo jugó 10 minutos. Ambos serán evaluados durante el día y estuvieron ausentes de la práctica que tuvo el plantel la mañana de este jueves.

Estos futbolistas se unen a los casos de Newton Williams y de Kendall Waston, quienes también son bajas.