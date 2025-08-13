Alajuelense pone especial atención a dos jugadores del fútbol de Nicaragua.

Uno de ellos en Renzo Carballo, delantero paraguayo del Diriangén, quien le metió dos goles al Herediano en su reciente juego por Copa Centroamericana. El atacante tiene 29 años.

“Renzo lo trajimos hace dos años. Está acá, en todos los torneos ha jugado bien, ha ido creciendo junto con el equipo. Pienso que es un jugador que evidentemente tiene que estar en la mira de varios clubes”, comentó José Giacone, director técnico del Diriangén.

Además de Carballo, existe interés por Mauro Verón, delantero argentino del Managua FC. Tiene 26 años.

“Por la situación que se ha dado de fichajes, necesitamos alguien que venga sólido, no como para ver si…, tiene que ser muy consolidado“, agregó Óscar Ramírez, director técnico de Alajuelense, en una reciente conferencia de prensa.

Ambos futbolistas tienen contrato vigente. De llegar al cuadro manudo, solo podrían jugar en campeonato nacional y no en Copa Centroamericana.