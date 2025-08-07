Un joven de un centro educativo en San Diego de La Unión terminó con una herida de arma blanca tras sostener una pelea con otro estudiante.

Al parecer, los involucrados (estudiantes) sostuvieron un enfrentamiento y al finalizar, uno de ellos resultó con una cortadura. El agredido, como respuesta, le pidió ayuda a su hermano y este, junto a otros dos jóvenes, esperaron al agresor fuera del colegio y lo atacaron, hasta propinarle una estocada en el pecho.

“Uno de los menores resulta con cortes en los brazos. Posteriormente, este menor que resultó agredido, le comunica a sus hermanos y estos se presentan a las afueras del centro educativo, donde con un arma blanca, le generan una puñalada a la altura del pecho“, dijo Erick Calderón, director de Fuerza Pública de Cartago.

Debido a la lesión, la víctima del ataque grupal tuvo que ser trasladada al Hospital Calderón Guardia.

La Fuerza Pública tras el hecho, realizó todos los abordajes para dar con los responsables y detuvo a un sospechoso, de 21 años, de apellido Artavia.