Dos incendios pusieron a correr a los bomberos durante las últimas horas

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un voraz incendio consumió por completo un local comercial en el sector panameño de Paso Canoas, lo que requirió el despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos para apoyar las labores de extinción en la zona fronteriza.

El negocio afectado, dedicado a la venta de productos para fiestas, almacenaba grandes cantidades de plástico y cartón que aceleraron la propagación de las llamas y dificultaron el control del siniestro, según informaron las autoridades.

La rápida respuesta de los bomberos evitó que el fuego se extendiera a otros locales comerciales aledaños, lo que habría generado una emergencia de mayores proporciones en este concurrido sector del límite con Panamá.