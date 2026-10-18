Balean a dos hombres hasta dejarlos gravemente heridos

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense reportó una agresión con arma de fuego que dejó a dos hombres gravemente heridos en San Carlos.

El suceso ocurrió en Pocosol de San Carlos, cerca de las 12:22 a. m. de este domingo 18 de octubre.

Según el reporte preliminar, tras el ataque, una de las víctimas quedó en estado crítico y la otra en condición urgente. Ambos presentaban múltiples impactos de bala.

Dos unidades de soporte básico trasladaron a los heridos a la Clínica de San Carlos. De momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre el estado de salud de los hombres.

Por: Camila Rosales Méndez

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