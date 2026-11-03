Dos helicópteros chocaron en el Everest este martes

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Dos helicópteros chocaron este martes cuando intentaban aterrizar en un campamento base del Monte Everest, un trágico evento captado en un impactante video que se viralizó en las últimas horas y que cobró la vida de una persona y dejó a otros dos heridos.

Las aeronaves, que transportaban a excursionistas durante la temporada de senderismo en Nepal, se estrellaron en la aldea de Feriche, a unos 4.200 metros de altitud.

La víctima mortal fue identificada como un turista indio de 47 años, mientras que hasta el momento las autoridades no han esclarecido el número total de pasajeros que iban a bordo de los dos helicópteros.