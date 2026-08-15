Dos fuertes terremotos sacuden Indonesia en un mismo día

Indonesia fue sacudida este sábado por dos fuertes terremotos, uno de magnitud 7,7 frente a la isla de Flores y otro de 6,9 en la isla de Sumatra.

El primer sismo dejó al menos 47 personas fallecidas y decenas de heridos, según reportes de las autoridades. Además, cerca de 2.000 habitantes fueron evacuados y trasladados a refugios temporales ante el riesgo de nuevas réplicas.

Graves daños y personas atrapadas

El terremoto provocó el colapso de 157 viviendas y daños en casi 200 más. También resultaron afectados más de un centenar de edificios públicos, entre ellos escuelas y centros de salud.

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Las labores de rescate se han complicado por deslizamientos de tierra, carreteras bloqueadas y cortes en las comunicaciones y el suministro eléctrico. En algunas comunidades, los equipos de emergencia todavía tienen dificultades para llegar.

Segundo sismo en Sumatra

Horas después, otro terremoto de magnitud 6,9 sacudió Sumatra. Este movimiento ocurrió a mayor profundidad, por lo que hasta el momento no se reporta un impacto comparable al del primer sismo.

El terremoto de Flores también provocó una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada. Las autoridades mantienen las labores de evaluación y rescate mientras continúan registrándose réplicas.

Con información de Milenio