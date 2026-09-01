Dos fuertes sismos sacuden Indonesia y Filipinas

Dos fuertes sismos sacudieron este martes Indonesia y Filipinas, países ubicados dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

El sismo en Indonesia

El primero ocurrió en Indonesia, donde un terremoto de magnitud 5,6 se registró frente a la región de Halmahera, una de las zonas costeras.

De acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el movimiento tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros.

La autoridad indonesia indicó que el sismo no tiene potencial para generar un tsunami, aunque recomendó mantener precaución ante las constantes réplicas que ya comenzaron a reportarse.

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Otro sismo en Filipinas

Horas después, otro fuerte movimiento se registró en Filipinas, en aguas al sur de la isla de Mindanao, también en la zona costera.

El reporte mostrado por las autoridades filipinas ubicó el movimiento a decenas de kilómetros de Balut Island, con una profundidad superior a los 90 kilómetros.

El movimiento fue de origen tectónico y fue percibido con alta intensidad en varias localidades, a pesar de no reportarse daños. Las autoridades no anticiparon daños importantes.

Una zona marcada por los terremotos

Los dos países forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea buena parte del océano Pacífico y concentra numerosas fallas tectónicas, volcanes y zonas de subducción.

En las últimas semanas se registran más de 200 sismos en las regiones incluidas dentro de la ubicación.

Hasta el momento, los reportes disponibles no señalan víctimas ni daños importantes relacionados con estos dos movimientos.