Dos fuertes sismos sacuden Indonesia en menos de dos horas

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Dos sismos de magnitudes 5,6 y 5,5 sacudieron distintos sectores de Indonesia durante la madrugada de este lunes, con poco más de una hora de diferencia entre ambos movimientos.

El primero tuvo una magnitud de 5,6 y ocurrió a las 4:58 a. m., a unos 79 kilómetros de Halmahera Septentrional, en las Molucas Septentrionales, según el reporte mostrado en la información sismológica.

Posteriormente, a las 3:27 a. m., otro movimiento de magnitud 5,5 se registró a unos 196 kilómetros de Cianjur, en Java Occidental.

Le puede interesar: Recorrido de la antorcha de la independencia: siga aquí la transmisión en vivo

Los dos eventos tuvieron epicentros en sectores distintos del territorio indonesio, separados por una amplia distancia geográfica. La información corresponde a reportes de la Red Sismológica Internacional y datos del Gobierno de Estados Unidos.

Hasta el momento, la información disponible no señala que los movimientos hayan provocado daños o personas afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mantiene un sistema de monitoreo de terremotos en tiempo casi real.