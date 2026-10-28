Dos figuras de Alajuelense están en duda para enfrentar a Motagua

Ambos jugadores participaron en el último entrenamiento.

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Celso Borges y Rashir Parkins, dos figuras de Alajuelense, están en duda para enfrentar a Motagua, aunque ambos participaron en la última práctica del equipo liguista.

Ellos serán evaluados 12 horas antes del compromiso del 29 de octubre para definir si entran o no en la lista final del técnico.

Asimismo, el entrenador indicó que esperará para resolver la decisión sobre Celso Borges.

Oscar Ramírez, entrenador, alajuelense, menciona que “lo de Celso todavía vamos a esperar, va bien y mañana en la mañana resolveremos a ver qué decisión tomamos”.

Alajuelense ya terminó su preparación para buscar la cuarta final consecutiva de Copa Centroamericana.