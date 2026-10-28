Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Celso Borges y Rashir Parkins, dos figuras de Alajuelense, están en duda para enfrentar a Motagua, aunque ambos participaron en la última práctica del equipo liguista.
Ellos serán evaluados 12 horas antes del compromiso del 29 de octubre para definir si entran o no en la lista final del técnico.
Asimismo, el entrenador indicó que esperará para resolver la decisión sobre Celso Borges.
Oscar Ramírez, entrenador, alajuelense, menciona que “lo de Celso todavía vamos a esperar, va bien y mañana en la mañana resolveremos a ver qué decisión tomamos”.
Alajuelense ya terminó su preparación para buscar la cuarta final consecutiva de Copa Centroamericana.