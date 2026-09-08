Dos extranjeros toman ventaja para dirigir el arbitraje nacional

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) definirá este miércoles al nuevo director del arbitraje nacional, y dos candidatos extranjeros tomaron ventaja en el proceso de selección para ocupar el cargo.

El uruguayo Daniel Rodríguez y el mexicano José Luis Camargo son los principales aspirantes para liderar el arbitraje costarricense, luego de que los candidatos nacionales quedaran rezagados en la terna.

La decisión final se tomará en las próximas horas y definirá el rumbo del arbitraje en el país.