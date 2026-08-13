Dos exárbitros mexicanos se perfilan para dirigir la Comisión de Arbitraje

La Fedefútbol mueve sus fichas para encontrar al nuevo jefe del arbitraje tico, y en el radar ya aparecen dos nombres de peso: los exárbitros mexicanos Armando Archundia, con amplio recorrido internacional en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y abogado de profesión, y José Luis Camargo, exasistente que conoce de cerca el fútbol centroamericano y trabajó en Guatemala desde 2019 en la reestructuración del arbitraje.

Ambos nombres se adecúan con lo que busca la Federación de Fútbol, aunque aún no se está trabajando en el perfil definitivo y la opción de que sea un costarricense no está descartada.

Gustavo Araya, secretario general de Fedefútbol, afirma que “obviamente también será un perfil de una persona que conozca a nivel internacional todo este tema”.

La próxima semana sesionará el comité ejecutivo y el nombramiento del nuevo jefe del arbitraje podría comenzar a tomar forma.