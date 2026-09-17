Dos estructuras criminales se disputan el control de territorios en Limón

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Dos estructuras criminales se disputan el control de territorios y puntos de venta de droga en Limón, según el reporte de las autoridades.

Bryan Sandí, criminólogo, afirma que “al quedar acéfalo, aparente el grupo de el ‘diablo’ surge que la H quiere adueñarse de todo el Caribe costarricense”.

La disputa entre estos grupos ha provocado una ola de violencia en la provincia caribeña del país.

Las autoridades mantienen operativos en la zona para contener los enfrentamientos entre las bandas rivales.