La representación de CONCACAF en el Mundial Sub 20 de la FIFA en Chile sigue dando de qué hablar. Es que este jueves se confirmó la noticia de un segundo clasificado a cuartos de final.

¿Quiénes llegaron tan lejos?

México fue el primero en completar la hazaña, una selección acostumbrada a brillar en este tipo de competiciones, en donde acumula un subcampeonato (1977) y un tercer puesto (2011).

El combinado mexicano enfrentará ahora a Argentina, y tiene varias figuras que ya suenan para equipos importantes en Europa por su desempeño, tal es el caso de Gilberto Mora de apenas 16 años.

Estados Unidos es el segundo clasificado a esta fase, justo este jueves logró su boleto tras golear 3-0 a Italia.

Benjamin Cremaschi es su principal figura, tiene cinco goles en la actual competencia.

De hecho, entre Mora y Cremaschi lideran las estadísticas del torneo: si sumamos goles y asistencias, ambos encabezan la lista, con 7 y 5 respectivamente.