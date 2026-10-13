Dos choques colapsan carretera entre San José y San Ramón

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Dos accidentes de tránsito complican el paso vehicular este martes en la Ruta 1, con largas filas en sectores de la General Cañas y la Bernardo Soto, en medio de las horas de mayor circulación.

El primero corresponde a una colisión múltiple frente a Firestone, en la General Cañas, en el sentido de San José hacia Alajuela. Según los reportes, el paso permanece cerrado en ese punto.

El segundo accidente ocurrió en la Bernardo Soto, frente a las instalaciones de Dos Pinos, en sentido hacia Manolos. En este caso, se reportó una colisión entre dos vehículos livianos, que mantiene el tránsito muy denso.

Recomiendan utilizar rutas alternas

Videos desde los sitios muestran largas filas de vehículos, mientras los conductores enfrentan importantes demoras para avanzar por la carretera.

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De momento, no se reportan personas afectadas por ninguno de los accidentes. Uno de los choques involucra un autobús y una grúa.

Ante las complicaciones viales, se recomienda a los conductores valorar rutas alternas y mantener la precaución al transitar por estos sectores.