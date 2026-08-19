Dos campeones del mundo del futbol sala visitarán el país este fin de semana para jugar en el partido de despedida del tico Diego Zúñiga.

La presencia de estos jugadores de talla mundial se dará en el encuentro homenaje al futbolista nacional.

Diego Zúñiga, exfutbolista costarricense, comenta que “los dos máximos exponentes a nivel mundial de fútbol sala y yo creo que a todos los que amamos este deportes nos llena de mucha alegría y de mucha emoción”.

El partido de despedida se realizará el fin de semana y contará con figuras internacionales del fútbol sala.