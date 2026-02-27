Dos asesinatos por sicarios sacuden al país en las últimas horas

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó dos asesinatos por sicariato en las últimas horas, uno de ellos cometido contra un ciudadano jamaiquino de 36 años identificado como Johnson, quien fue acribillado en un supermercado de Río Segundo de Alajuela.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sicarios descendieron de un automóvil y dispararon contra la víctima con armas 9 milímetros y fusiles de asalto, para luego regresar al vehículo y utilizar un segundo fusil para rematarlo, dejando un total de 60 casquillos en la escena.

Este es el segundo asesinato de un jamaiquino en menos de un mes, tras un caso similar ocurrido el 29 de enero en Getsemaní de Heredia, mientras que el primer homicidio del fin de semana se registró en Purral de Goicochea contra un hombre de apellido Jiménez de 40 años.