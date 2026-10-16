Dos años de espera: Costa Rica volverá a enfrentar a Argentina

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Costa Rica volverá a enfrentar a Argentina después de dos años, en un partido amistoso programado para el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

La Federación Costarricense de Fútbol oficializó la gira sudamericana que iniciará el viernes 13 de noviembre en Quito ante Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con capacidad para 42.000 espectadores.

Con Bryan Ruiz como técnico oficial, la tricolor cerrará su participación en el 2026 con estos dos compromisos, y el último antecedente ante Argentina fue en marzo del 2024.