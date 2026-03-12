Dormir muchas horas y seguir cansado: señales de alerta de problemas del sueño

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

“Dormir muchas horas y seguir cansado puede ser una señal de alerta de que la calidad del sueño no es efectiva”, advierte el otorrinolaringólogo Roy Acosta.

El especialista explica la diferencia entre el cansancio y la somnolencia, y cómo las pausas respiratorias repetitivas, conocidas como apnea, fragmentan el descanso.

El doctor Acosta detalla que síntomas como dolores de cabeza matutinos o la falta de concentración pueden ser respuestas de este trastorno, el cual aumenta el riesgo de hipertensión y problemas cardiovasculares si no se trata.