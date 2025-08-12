Campeón de Champions League, con tres títulos locales y 17 vallas invictas, así fue la última temporada de Gianluigi Donnarumma con el Paris Saint-Germain, según lo anunció el mismo portero.

La versión oficial del jugador se publicó en sus redes sociales, con un mensaje cargado de polémica hacia lo interno del PSG.

“Desafortunadamente, alguien decidió que no puedo seguir formando parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”, afirmó el futbolista.

Donnarumma aprovechó el escrito para despedirse de la afición, sus compañeros y agradecer por los momentos que pasó durante su etapa con los parisinos.

De momento, no existe información oficial de su llegada a otro club, pero periodistas especializados en fichajes como Fabrizzio Romano comentan que existen conversaciones con el Manchester City ante una posible salida del brasileño Ederson.

Otros clubes como el Manchester United se mantienen en búsqueda de guardameta, por lo que el italiano sería una opción.