GERUCHT | Club is in gesprek met de 18-Jarige winger Jewison Bennette die momenteel actief is bij Herediano. Hij heeft een marktwaarde om en bij de 200.000 euro. Club zou af te rekenen hebben met concurrentie van enkele Mexicaanse ploegen. #clubbrugge #TransferNews #bennette pic.twitter.com/E2YjQnCcRz