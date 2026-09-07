¿Dónde lloverá más? Estas son las zonas bajo alerta por llegada de nueva onda tropical

La onda tropical número 41 ingresará este martes a Costa Rica y provocará un aumento de las lluvias en varias regiones del país. Las autoridades mantienen alerta verde en cuatro regiones ante el riesgo de nuevas precipitaciones.

Según el pronóstico, las lluvias afectarán principalmente al Caribe y la Zona Norte durante la mañana. Por la tarde, las condiciones lluviosas se desplazarán hacia el Pacífico y el oeste del Valle Central.

¿Dónde lloverá más por la onda tropical número 41?

Las precipitaciones comenzarán a afectar diferentes sectores del país desde las primeras horas del martes.

Durante la mañana, el Caribe y la Zona Norte enfrentarán las principales condiciones lluviosas. Conforme avance el día, las lluvias se trasladarán hacia el Pacífico y el oeste del Valle Central.

Esta distribución de las precipitaciones mantiene bajo vigilancia a varias zonas, especialmente porque algunos sectores todavía presentan condiciones vulnerables después de las lluvias registradas durante el fin de semana.

Estas regiones se mantienen bajo alerta verde

Ante la llegada de la onda tropical número 41, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene la alerta verde en cuatro regiones del territorio nacional.

Las zonas bajo alerta son:

Vertiente del Caribe

Zona Norte

Pacífico Central

Pacífico Sur

La medida responde al riesgo de que las nuevas lluvias generen afectaciones en sectores que todavía se recuperan de los eventos registrados durante los últimos días.

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