El nombre de Lionel Messi no deja de sonar en Estados Unidos después de que el propio futbolista anunciara oficialmente que se decantó por jugar en el Inter Miami, equipo que no logra levantar cabeza en el torneo y que este sábado volvió a caer de visitante ante el New England Revolution.

Durante el último encuentro, fueron los fanáticos de la franquicia de Boston los que utilizaron el nombre de La Pulga para burlarse de su rival. Tras vencerlos por 3-1, los aficionados locales comenzaron a entonar “Where is Messi? (¿Dónde está Messi?) en todo el estadio. Cántico que popularizaron los seguidores de Arabia Saudita tras el inesperado triunfo frente a la selección argentina en el primer partido de la fase de grupos del Mundial.

New England Revolution fans chant “Where is Messi”



pic.twitter.com/EmhlxVL45e — Tyler (@SorareTyler) June 11, 2023

Los tantos del partido fueron a través de Carles Gil (26 minutos del primer tiempo), Matt Polster (34′ del primer tiempo) y Bobby Wood (5 minutos del segundo tiempo). El tanto del equipo visitante fue a través de un penal de Josef Martinez a los 38 de la segunda mitad.

En lo que respecta al andar de la franquicia de Florida, que hoy dirige el argentino Javier Morales de forma temporal hasta la llegada de un nuevo DT, cabe remarcar que continúa en el último lugar del torneo de la Conferencia Este con solo 15 puntos en 17 partidos jugados de la MLS.

Con esta nueva derrota que se produjo en el Gillette Stadium, las Garzas acumulan 12 derrotas, cinco victorias y ven cada vez más lejos sus posibilidades de clasificar a los playoffs.

Si bien el fichaje de La Pulga no terminó de ser oficial, se estima que a partir del 30 de junio, cuando finalice su contrato con el PSG, el equipo estadounidense pueda concretar la operación y que el astro argentino pueda enfundarse la camiseta con sus colores a comienzos de julio.

El capitán de la selección argentina estará involucrado en la gira por Asia hasta el 19 de junio que tendrán los de Scaloni. Si bien se desconoce la fecha exacta de su arribo, la probable sería el 21 de julio ante el Cruz Azul de México. El encuentro es por la Leagues Cup, un torneo que jugará un mes y juegan equipos estadounidenses y mexicanos. Se jugará ese día a las 20 hora local, 21 de la Argentina. El estadio será el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale, Florida.

La agenda de cara a julio incluye varios partidos y habrá que ver cuál es el pautado para su debut. Habrá dos partidos de local: sábado 1 de julio ante Austin y el martes 4 contra Columbus Crew. Luego vendrán tres partidos fuera de casa: DC United (8/7), St. Louis City (15/7) y ante el ya mencionado Cruz Azul el 21.