El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mencionar a San José, Costa Rica, dentro de una lista de ciudades que, figuran entre las más inseguras del planeta.

Durante un discurso en Washington D. C., el republicano de 79 años comparó la situación de la capital estadounidense con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de violencia y criminalidad.

Trump citó a varias capitales latinoamericanas como Ciudad de Panamá (Panamá), Brasilia (Brasil), Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México) y Lima (Perú). También incluyó a Bagdad (Iraq) e incluso a San José, asegurando que Washington está “peor” que todas ellas en tasas de homicidios.

“¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo Trump ante una sala repleta de periodistas, insistiendo en que la capital estadounidense dobla o incluso triplica los niveles de homicidios de estas ciudades.

Datos comparativos de homicidios por cada 1.000 habitantes:

• Washington D. C.: 27,54

• Ciudad de Panamá: 23,38

• San José: 23

• Bogotá: 15,1

• Quito: 14

• Ciudad de México: 10

• Islamabad (Pakistán): 9

Según el ranking internacional más reciente, San José ocupa el puesto 97 entre las 100 ciudades más peligrosas del mundo, lo que la coloca cerca del final de la lista, pero aún dentro de esta medición.