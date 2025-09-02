El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes 2 de setiembre desde la Casa Blanca que las fuerzas de su país detuvieron una embarcación cargada con drogas proveniente de Venezuela.

“Hace apenas unos momentos neutralizamos un barco que trasladaba drogas. Desde hace años enfrentamos la entrada de grandes cantidades de narcóticos a nuestro territorio y, en esta ocasión, provenían de Venezuela. Lo eliminamos”, declaró el mandatario en el Despacho Oval. 🇻🇪🇺🇸 | URGENTE: Primeras imágenes oficiales del ataque de las fuerzas militares de Estados Unidos a la embarcación de droga del régimen de Nicolas Maduro.



En total 11 terroristas del régimen venezolano han sido ELIMINADOS.pic.twitter.com/EVCdkYsN6x — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 2, 2025

Trump recalcó la amenaza que representa el tráfico de estupefacientes para Estados Unidos y volvió a señalar a Venezuela como un punto estratégico en el origen de estos cargamentos.

En los últimos meses, la administración Trump ha acusado directamente a Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico internacional. Como parte de su estrategia, el gobierno norteamericano desplegó recientemente buques de guerra en aguas del Caribe sur para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas.

Pese a la tensión en el discurso, las autoridades estadounidenses han aclarado que no existen planes de invasión militar contra Venezuela.