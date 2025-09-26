El presidente Donald Trump, firmó un documento para reinstaurar la pena de muerte en Washington, revirtiendo una medida eliminada hace cuatro décadas.

Argumenta que es necesaria para combatir la violencia en la capital, aunque las tasas de criminalidad se encuentran en su nivel más bajo en treinta años.

Durante su primera presidencia, se reanudaron las ejecuciones federales después de una pausa de veinte años, llevándose a cabo trece. Actualmente, veintisiete de los cincuenta estados mantienen la pena capital, con más de dos mil reclusos en el corredor de la muerte.