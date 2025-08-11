El presidente estadounidense Donald Trump propuso juzgar como adultos a adolescentes desde los 14 años en casos de delitos graves, iniciativa que, lanzada durante un mitin en Ohio, coincide con el tiroteo entre menores en el Bronx que dejó dos muertos y reactiva polémicas sobre reformas al sistema juvenil.

Dicha medida, criticada por expertos como la psicóloga forense Laura Sánchez, quien alerta sobre traumatización en centros penitenciarios, contrasta con modelos de reinserción aplicados en estados como California, donde programas educativos redujeron reincidencia en un 40%.

Este debate, que polariza a legisladores republicanos y demócratas, podría influir en la agenda de seguridad del país ante elecciones, pese a que la Corte Suprema ha declarado inconstitucional penas perpetuas para menores.