Donald Trump menciona a Costa Rica en polémica lista

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Costa Rica en una lista de 23 países identificados como principales países de tránsito de drogas o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

La determinación presidencial fue enviada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre de 2026 y publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Costa Rica aparece entre 23 países

En el documento, Trump menciona a Costa Rica junto a países como México, Panamá, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Venezuela.

La lista también incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos y Pakistán, entre otros.

Sin embargo, el propio documento aclara que la inclusión en esta lista no refleja necesariamente los esfuerzos del Gobierno de cada país en la lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos.

¿Por qué incluyeron a Costa Rica?

Según la determinación presidencial, la clasificación responde a una definición establecida en la legislación estadounidense.

El documento señala que existen factores geográficos, comerciales y económicos que pueden permitir el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos.

Por esa razón, Estados Unidos indica que un país puede aparecer en la lista incluso cuando su Gobierno haya aplicado medidas de control de narcóticos y acciones de seguridad.

En el caso de Costa Rica, el documento proporcionado no señala que el país haya incumplido de manera demostrable sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico.

Esa designación específica fue aplicada en esta determinación a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

Trump también dedicó parte del documento a describir las acciones de su Administración contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

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