Un cabizbajo Donald Trump abordaba su avión privado para regresar a Florida, Estados Unidos, tras compadecer ante un juez en Nueva York, donde se le acusó de 34 cargos de “falsificación de registros comerciales en primer grado” por el pago de 130.000 dólares a la estrella del cine porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016.

“Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos que ocultaron información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016”, dijo el fiscal Alvin Bragg en un comunicado.

Los abogados de Trump criticaron los 34 delitos que le imputan a su cliente, que han calificado de repetitivos, y volvieron a insistir en que el proceso contra el empresario es “totalmente político”.

“No hay nada (en la acusación). No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, dijo su abogado Todd Blanche tras la compadecencia en la que Trump se declaró no culpable de todos los cargos.

¿Cómo llegó Trump hasta aquí?

La justicia de Nueva York abrió una investigación en 2018 contra el exmandatario por el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 para ocultar una supuesta relación extramatrimonial de Donald Trump.

La gran suma no se incluyó en las cuentas de la campaña del candidato republicano —lo cual violaría las leyes electorales estatales—, en cambio se registró como “honorarios legales” en las de su empresa, con sede en Nueva York.

En enero, el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, nombró a un gran jurado, un panel de ciudadanos seleccionados al azar con poderes de investigación, para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Donald Trump.

¿Donald Trump puede ser candidato a la presidencia de Estados Unidos?

Consultado por CNN, el abogado constitucionalista Rafael Penalver explicó que la carta magna de Estados Unidos establece tres condiciones para que un ciudadano sea jefe de Estado: haber nacido en EE. UU., haber residido en el país al menos 14 años y tener 35 años o más.

“En ningún momento la Constitución dice que el haber sido convicto por un delito o haber sido encausado o estar siquiera sirviendo prisión te pueda impedir aspirar o servir como presidente”, explica el constitucionalista

Aunque también es cierto que la Constitución establece una excepción: haber participado en una “insurrección” o una “rebelión” contra EE. UU. Y este escenario no se podría descartar ya que Trump es objeto de investigación por su papel en el asalto al Capitolio por sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.

Asimismo, es importante resaltar que una investigación parlamentaria recomendó inculparlo por haber “llamado a la insurrección”. Hasta el momento no se han presentado cargos, pero el panorama podría cambiar.