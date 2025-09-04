El gobierno de Donald Trump, defendió el ataque a una embarcación venezolana con presuntos narcotraficantes, mientras Nicolás Maduro, aseguró que no cederá ante el despliegue militar, y la oposición venezolana llamó a prepararse para una transición política.
Este incidente ha generado alerta en Costa Rica debido al cambio en la estrategia militar contra el narcotráfico impulsada por Estados Unidos.
La tensión internacional aumenta mientras se analizan las implicaciones geopolíticas de estas acciones.