El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró no conocer al artista urbano Bad Bunny y cuestionó su elección como cabeza del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. “Nunca escuché hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo escogieron… es una locura”, dijo en una reciente intervención.

La noticia generó polémica

La designación de Bad Bunny como figura principal de ese show ha generado polémica, en parte porque el cantante puertorriqueño era crítico abierto de Trump y sus políticas migratorias. Además, la decisión ha reavivado debates sobre diversidad cultural y representatividad en eventos deportivos de alto perfil.

¿Cuándo será el Súper Bowl?

El espectáculo se llevará a cabo en febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, sede de los San Francisco, y aunque el anuncio fue recibido con entusiasmo por muchos, también despierta reacciones divididas.