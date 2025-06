El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su administración se reunirá con representantes de Irán la próxima semana para discutir la posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear, aunque reiteró que, en su criterio, dicho acuerdo no es estrictamente necesario.

“Hablaremos con ellos la próxima semana, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. En mi opinión, no creo que sea tan necesario. Es decir, tuvieron una guerra, lucharon, y ahora regresan a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no”, expresó Trump durante una conferencia de prensa al finalizar la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya.

El mandatario estadounidense indicó que su gobierno pedirá los mismos compromisos que exigía en las negociaciones previas al reciente aumento de las tensiones en el Medio Oriente.

“Lo único que pediremos es lo que pedíamos antes”, puntualizó Trump, reforzando su postura de que Estados Unidos ya habría neutralizado la capacidad nuclear iraní, pese a evaluaciones de inteligencia que apuntan a lo contrario.

“No queremos nada nuclear, pero destruimos lo nuclear. En otras palabras, está destruido. Dije: ‘Irán no tendrá armas nucleares’. Bueno, lo hicimos estallar (…) Si consiguiéramos un documento, no estaría mal. Nos reuniremos con ellos”, agregó el presidente.

Marco Rubio, figura clave en la negociación

Durante su intervención, Trump mencionó que antes de subir al escenario consultó con el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, sobre la posibilidad de redactar un nuevo acuerdo. Afirmó que Rubio creía viable que los iraníes accedan a firmar.

Por su parte, Rubio advirtió que la viabilidad de cualquier tratado dependerá de la disposición de Irán a negociar directamente con Estados Unidos, sin intermediarios. Esta declaración deja abierta la puerta a un eventual avance diplomático, aunque aún sin garantías.

La declaración de Trump ocurre en un contexto tenso en Medio Oriente, tras meses de escaramuzas militares indirectas, sanciones económicas y amenazas mutuas. La posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear con Irán recuerda el histórico pacto alcanzado en 2015 (JCPOA), del cual Trump retiró a Estados Unidos en 2018 durante su primer mandato.