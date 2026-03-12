Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que Irán no debería participar en la próxima Copa del Mundo de Norteamérica, solo dos días después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que serían bienvenidos a pesar del conflicto armado.

En su red social Truth, Trump indicó lo siguiente:

“La Selección de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad”.

Infantino dijo: “Hablamos sobre la situación actual en Irán, y el hecho de que Irán haya clasificado a la Copa del Mundo. Desde la reunión, Trump reiteró que Irán es bienvenido, por supuesto, en Estados Unidos”.

También dijo que en el mundo se necesita un evento como el Mundial para unir a las personas ahora más que nunca, y que, agradece de forma sincera a Trump por su apoyo, eso muestra, de nuevo, que el fútbol une al mundo.

Ahora, el mensaje de Trump se ve como una contradicción clara, pues da a entender que no se puede garantizar la seguridad y la vida de los delegados iraníes, luego de decir que sí son bienvenidos.

La posición oficial de Irán

El pasado miércoles, el ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, dijo que no podrán participar bajo ninguna circunstancia.

Eso sí, tanto la Federación de Fútbol de Irán como la FIFA aún no toman una posición oficial de cara a una decisión definitiva.

El país quedó sembrado en el grupo G tras el sorteo, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los tres partidos están programados para jugarse en Estados Unidos, dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

La imágen de portada se generó con la ayuda de inteligencia artificial.