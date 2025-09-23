El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a las mujeres embarazadas evitar el consumo de paracetamol bajo el argumento de que está relacionado con un mayor riesgo de autismo en los menores, según declaraciones que generaron polémica en la comunidad científica internacional.

Especialistas en salud y farmacología han aclarado que no existe evidencia científica que respalde dicha afirmación y recomiendan seguir las indicaciones médicas para el uso seguro del analgésico durante el embarazo.