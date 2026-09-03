Doña Xinia mantiene viva la receta de queques tradicionales de hace 50 años

Doña Xinia elabora queques tradicionales con una receta original que aprendió hace aproximadamente 50 años cuando su madre trabajaba con una repostera capacitada en el extranjero. La pastelera prepara sus productos de forma totalmente artesanal, utilizando ingredientes naturales y el merengue italiano como lustre.

La receta, que incluye mantequilla batida con azúcar, huevos y jugo de naranja, se ha transmitido de generación en generación y mantiene clientes fieles por más de 30 años, quienes le encargan pasteles para cumpleaños, comuniones, bodas y baby showers.

Doña Xinia asegura que la diferencia entre un queque artesanal y uno de premezcla es “mucha la diferencia” y que sus clientes le envían mensajes “tan bonitos” que la motivan a seguir haciendo las cosas como antes.

La pastelera también elabora florecitas de azúcar con azúcar glas, una técnica que aprendió hace cinco décadas. Además, su hija la introdujo en TikTok, donde comparte videos de sus preparaciones y ofrece sus productos por encargo al número 84355944.