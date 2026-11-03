“Doña Tila” nació de un video y hoy conquista con su humor campesino

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El personaje de Doña Tila, nacido de un video que su creadora convirtió en realidad, tiene en Yolanda Matamoros a una actriz que siempre soñó con el teatro.

Inspirada en las vecinas de su comunidad, esta figura oriunda de Santo Domingo de Heredia resalta la vida campesina y hace reír a la gente con su carisma.

De hecho, su popularidad la llevó incluso a recibir saludos en espacios de entretenimiento como “Lo vi en redes”, donde se presenta como un personaje muy costarricense.