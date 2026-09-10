Doña María habita casa de 60 años construida por dos señores y la conserva como herencia de sus padres

Doña María vive en una casa de 60 años que sus padres le dejaron como herencia. La vivienda fue construida por dos señores, uno de Jucó y otro de Orosi, según relató la propia propietaria.

La mujer señaló que dentro de la vivienda conserva un mueble antiguo donde su madre guardaba los trastos de loza.

Indicó que mantiene esos platos como recuerdos de su progenitora y que los cuida con esmero desde que ella se casó.

Doña María manifestó que vive feliz en la propiedad y agradeció a Dios y a la Virgen por conservarla.