En Grifo Alto de Puriscal, doña Cecilia transforma su hogar en museo de figuras de cemento que narran la vida cotidiana.

La creadora cuenta que comenzó con esculturas religiosas y luego incorporó símbolos del trabajo femenino y agrícola, reflejando luchas y tradiciones locales.

Aunque el patio está lleno de personajes, ella continúa fabricando nuevas piezas y enseñando arte en su taller. Su esfuerzo honra la memoria de su fallecido esposo, también artista, y convierte su casa en parada obligatoria para vecinos y visitantes.