El cantante puertorriqueño Don Omar, conocido como El Rey del Reggaetón, anunció su regreso a los escenarios y a la producción musical, un año después de haber superado el cáncer.

Además, reveló que trabaja en su noveno álbum de estudio, el cual espera lanzar en mayo de 2026. Este nuevo proyecto marcará su retorno a la industria tras su último disco, Forever King, publicado en 2023.

Este trabajo representa una nueva etapa en su vida y carrera, después de enfrentar uno de los retos más difíciles a nivel personal y de salud.