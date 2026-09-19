Don José Flores Flores de 119 años espera reconocimiento como el hombre más longevo del mundo

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Don José Flores Flores, de 119 años, reside en los playones de Carrillo, Guanacaste, y aspira a ser reconocido como el hombre más longevo del mundo.

Su cédula respalda la fecha de nacimiento del 11 de julio de 1907 en Lajas de Cañas, y su familia ya gestiona la documentación requerida para el trámite.

El agricultor dedicó su vida al cultivo de arroz, frijoles y maíz, y asegura sentirse como siempre, con disposición para trabajar.

Su nieta Helen indicó que recibe visitas de personas de distintas partes del país y del extranjero, atraídas por su historia de longevidad.

Su rutina diaria incluye ver televisión, dormir siestas y jugar dominó, actividad que lo mantiene activo. En cuanto a su alimentación, desayuna pinto con natilla y plátanos maduros, almuerza arroz con frijoles y caldo de pescado, y acostumbra tomar café con leche por la tarde.