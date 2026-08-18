Don Gustavo recicla y pinta para crear nuevas obras de arte

Don Gustavo, un creador hondureño, rescata tablillas y objetos en desuso para transformarlos en piezas artísticas mediante pintura, dándoles una segunda vida.

Este reciclaje creativo, que incluye caricaturas como “Come Galletas”, no solo embellece lo viejo sino que también despierta memorias de entretenimiento sano y momentos familiares.

Su labor, basada en el cariño por los materiales recuperados, representa una alternativa sostenible en el arte local y rescata tradiciones visuales que conectan generaciones.