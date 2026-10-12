Don Francisco volvió tras 11 años alejado de la televisión

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Don Francisco regresó a la televisión después de once años de ausencia y estrenó su nuevo programa titulado Gigantes.

El espacio televisivo se puede disfrutar los domingos a través de la señal de Canal 6, según lo dado a conocer por la producción.

Durante el programa se repasaron los mejores momentos de la noche de estreno ante la audiencia costarricense.

La gran invitada estelar fue la cantante mexicana Lucero, quien compartió una íntima entrevista y selló su presentación cantando con su hija “Lucerito”.

El longevo presentador chileno cuenta con más de 60 años de trayectoria en la televisión con impacto en más de 50 países.