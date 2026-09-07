Dolor y rigidez bajo la lupa: estas terapias pueden formar parte del tratamiento

Muchas personas sufren de dolor y rigidez en las articulaciones sin tener claro cuál es el camino de alivio que deben seguir, especialmente cuando las molestias se vuelven incapacitantes.

El Dr. Frank Morales, reumatólogo, explica que las terapias biológicas y las infiltraciones son opciones efectivas para tratar el dolor crónico, cada una indicada para diferentes tipos de afecciones.

El especialista detalla que las infiltraciones pueden aplicarse directamente en la articulación con ácido hialurónico, corticosteroides o plasma rico en plaquetas, y que se recomienda realizarlas con guía de ultrasonido o rayos X para mayor precisión.